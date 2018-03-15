Депутат Рады: Главной угрозой для Порошенко является население

Главной угрозой для президента Украины Петра Порошенко являются граждане «Незалежной», поэтому антикоррупционный суд создан не будет. Об этом заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

«Угроза для Порошенко – не Гройсман и не Яценюк. Главная угроза для Порошенко – это украинцы, которые будут гнать его ещё до Можайска», – заявил в эфире украинского телеканала депутат. Он почеркнул: представители действующего режима не примут законопроект об антикоррупционном суде, так как он представляет опасность для Порошенко и его свиты. «Я голосовал за создание Антикоррупционного суда и хочу, чтобы судьи были действительно независимыми. Первыми, за кого они возьмутся, будут Порошенко и его окружение. Поэтому на Украине не будет этого суда при нынешнем президенте», – заключил Шуфрич.

Как уже сообщал «Новый День», создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является главным условием западных партнеров для выделения денег Украине.

Так, в 2015 году ЕС одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 миллиарда евро, которую разбили на три равные части. Украина успела получить два транша. А в декабре 2017 года третью выплату – 600 миллионов евро – в ЕС приостановили: из-за того, что выделенные Евросоюзом средства оседают в карманах киевского режима, который не спешит проводить требуемые Западом реформы.

Не спешат спонсировать коррупционную Украину и во Всемирном банке (ВБ). Здесь также заявляют, что если Украина не примет законопроект об антикоррупционном суде с учетом всех рекомендаций, то Киев попросту не увидит кредита на 800 миллионов долларов. Стоит отметить, что только с 2014 года ВБ оказал Украине «поддержку» на сумму более чем 5,5 млрд долларов.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.03.18

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