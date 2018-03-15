ГУП «Крымэнерго» оштрафовали за пренебрежительное отношение к потребителям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», антимонопольная служба наказала ГУП, приняв сразу шесть сходных постановлений. По каждому из них энергопоставляющая организация должна выплатить штраф в размере 100 тыс рублей.

Административные правонарушения «Крымэнерго» заключаются в нарушении сроков

исполнения договоров с потребителями по технологическому подключению к электрическим сетям.

Потребители (в данном случае – частные лица) выполнили все требования «Крымэнерго», предоставили все необходимые документы, прождали положенные полгода. И, не получив электричества, пожаловались в крымскую ФАС. Антимонопольщики разобрались в ситуации и согласились с заявителями: в каждом случае имело место «пренебрежительное отношение ГУП РК «Крымэнерго» к своей публично-правовой обязанности по соблюдению Правил технологического присоединения в установленные Правилами технологического присоединения сроки в части исполнения обязательств по техническому присоединению энергопринимающих устройств потребителей».

Кроме описания технических моментов, в постановлениях ФАС отмечается: «Существенная угроза общественным отношениям заключается не в наступлении каких-либо материальных последствий административного правонарушения, поскольку состав его является формальным. Негативный результат может возникать и в нематериальной, в частности, организационной сфере».

Ранее ФАС сообщала, что с начала года за несоблюдение сроков согласования проектной документации и сроков исполнения договора по технологическому подключению к электрическим сетям «Крымэнерго» уже было оштрафовано на 1,9 млн руб.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.03.18

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