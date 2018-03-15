В Ялте активизировались сумасшедшие, убивающие собак

Жители Ялты сообщают о массовой травле бездомных собак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях появились сведения о десятках погибших животных, чьи трупы были найдены в центре города.

Однако по данным общественного объединения «Ковчег», выполняющего функции по регулированию численности бродячих собак в Ялте, информация о количестве отравленных животных значительно преувеличена.

«13 марта в начале второго ночи мне поступили звонки о том, что найдены отравленные собаки в районе набережной. Уже утром мы поехали и забрали два трупа. В итоге я лично забрала четыре трупа – в Пионерском парке, на улицах Гоголя, Чехова, Украинки. Все остальное – это на грани домыслов и слухов», – пояснила РИА «Новый День» руководитель «Ковчега» Анна Сергеева.

При этом она допустила возможность, что трупы других отравленных животных могли убрать дворники, но информации об этом у организации нет.

«Две собаки из погибших были с ошейниками. Мы абсолютно точно не можем их идентифицировать как бродячих. Есть вероятность того, что это были собаки нерадивых хозяев, которые отпускают своих животных на выгул без поводка. Объективно речь идет о шести погибших собаках, максимум – восьми», – рассказала руководитель «Ковчега».

По ее словам, травля животных в Ялте не носит заказной характер, такое случается ежегодно, практически в одно и то же время: «Травля животных в Ялте происходит со средней периодичностью раз в год, обычно весной или осенью. Я отношу это к каким-то сезонным обострениям у людей с нестабильной психикой. Безусловно, на это накладывается и нелюбовь к бродячим животным», – уверена Сергеева.

Руководитель организации утверждает, что у всех погибших животных наблюдалась одна и та же симптоматика после отравления. Из чего следует вывод, что собаки были отравлены одним веществом. Сергеева не стала называть яд, чтобы не «популяризировать» его, указав на то, что вещество находится в свободной продаже и является медицинским препаратом.

По словам главы администрации Ялты Елены Сотниковой, обращения горожан по травле собак зафиксированы местным управлением полиции. Сейчас силовики проводят проверку. Предоставлять оперативный комментарий по ситуации в пресс-службе администрации Ялты корреспонденту РИА «Новый День» не стали, предложив направить информационный запрос.

Между тем в «Ковчеге» сомневаются, что виновные в травле будут наказаны, если не найдутся свидетели или доказательства причастности к этому определенных людей.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 15.03.18

«Крымэнерго» оштрафовали за пренебрежительное отношение к потребителям. / Депутат Рады: Главной угрозой для Порошенко является население. / Крымчанин нашел 23 килограмма конопли. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»