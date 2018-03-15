Мировые судьи и подсудимые в Евпатории станут дачниками

В Евпатории в объекте культурного наследия должны появиться камеры для арестантов: под помещение для работы мировых судей отдали старинную дачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дача «Валькирия», построенная в 1910-1914 годах, входит в список объектов культурного наследия Крыма. В течение долгого времени помещение использовалось как один из корпусов центральной курортной поликлиники. Теперь там попытаются провести капитальный ремонт и приспособить для современного использования.

Заказчиком реконструкции является Министерство юстиции Крыма, которое собирается разместить в старинном здании шесть участков мировых судей евпаторийского судебного района. Предполагается, что офисный персонал составит 25 человек, а поток посетителей – 50 человек в сутки.

Предстоящие работы будут оплачены крымским бюджетом, они оценены в 10 млн руб. В прошлом году желающих приспособить дачу под правосудие не нашлось, теперь конкурс объявлен повторно.

Проект капремонта и приспособления под современное использование уже выполнили специалисты из Санкт-Петербурга. Предполагается, что в здании, кроме кабинетов мировых судей с приемными при них, в частности, разместятся помещения для конвоя с двумя камерами для охраняемых лиц и два санузла (отдельно для посетителей и работников).

Вырубка зеленых насаждений, окружающих бывшую «Валькирию», не предусмотрена.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.03.18

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