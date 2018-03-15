Странно это: Путина в Севастополе сопровождал глава Крыма, а губернатор Овсянников «потерялся»

Жители Севастополя озадачены: губернатор Дмитрий Овсянников во время визита Владимира Путина держался «на расстоянии» от президента России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане отмечают: президент перед прибытием в Севастополь посетил крымские объекты и имел возможность пообщаться с главой республики Сергеем Аксеновым. Однако и в Севастополе глава Крыма не отходил от Путина, а вот местный градоначальник практически не был замечен в его окружении.

Горожане даже занялись поиском фотофактов, подтверждающих, что Путин все же встретился с Овсянниковым. «Потерявшееся. Готова купить сегодняшнее фото Владимира Владимировича Путина с Дмитрием Владимировичем Овсянниковым. Дорого», – написала на своей странице соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова. Правда, фотография нашлась, но на них губернатор держится в стороне от президента и мило беседует с председателем Законодательного собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой. «А Овсянников, прям, неразлучен с Алтабаевой», – заключила общественница.

Севастопольцы выдвинули свою версию: «Приказ из центра, к Путину (Овсянникова – прим. НД) не подпускать».

Другие же считают, что спутником Путина был Аксенов, так как Овсянникову нечего было показать президенту, кроме концерта, да и тот, по информации севастопольцев, готовили крымчане.

«Недалекое. Будущее. Я все посчитала и даже на калькуляторе. На странице Аксенова – 4 публикации про Путина и много фотографий. На странице Овсянникова – 0 публикаций про Путина и нет фотографий. Вывод: все понятно, почему на площади были флаги Крыма», – написала на своей странице севастопольская общественница Елена Голубева и добавила, что отсутствие флагов Севастополя говорит о качестве подготовки местных властей: «Завтра на совещании Аксёнов скажет: Севастполь наш. И будет, как обычно, молодец».

Как сообщал «Новый День», Владимир Путин посетил стройплощадку Крымского моста, проинспектировал новый комплекс аэропорта «Симферополь» и принял участие в митинге в Севастополе.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 15.03.18

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