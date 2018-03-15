Севастополец погиб из-за врачебной ошибки

В Севастополе врач, по вине которого умер пациент, пойдет под суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, в январе 2016 года врач кабинета неотложной помощи городской больницы № 3 не учла, что легкие пациента были сильно поражены из-за острого патологического процесса, провела неполную диагностику и назначила неверное лечение. Из-за ошибки медика мужчина умер.

Врач кабинета неотложной помощи обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Севастополь, Анастасия Зук

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