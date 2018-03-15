Ветер перекроет морской путь в Крым

Керченская паромная может остановиться из-за сильного ветра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», утром 16 и до вечера 17 марта ожидается ухудшение метеоусловий. «Возможна приостановка работы Керченской паромной переправы. Рекомендуем планировать поездки с учетом прогноза погоды», – предупредили автомобилистов в «Морской дирекции».

В Гидрометцентре Крыма РИА «Новый День» заявили, что ветрено будет не только в проливе, но и на всей территории полуострова. «Юго-западный ветер усилится до 20 метров в секунду. 18 марта ветер стихнет, а 19 вновь усилится, но изменит направление», – рассказала начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Отметим, в последний день рабочей недели в Крыму будет сухо, температура воздуха ночью +1…+3°, днем +11…+13°. В субботу днем ожидается до +17°. В воскресенье будет дождливо, но столбики термометров поднимутся до +20°.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 15.03.18

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