Где живут миллионеры? Крым и Севастополь вошли в десятку регионов с самым дорогим жильем

Крым и Севастополь вошли в топ-10 российских регионов с самыми дорогими квадратными метрами по версии экспертов крупнейшего отечественного ресурса о недвижимости.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крым занял третье место, уступив лишь Сочи и Подмосковью.

Самая дорогая недвижимость на полуострове на сегодняшний день обойдется потенциальному покупателю в 189 миллионов 29 тысяч рублей. Это пентхаус площадью 265 квадратных метров в пятизвездочном отеле в Ялте. Продается объект с качественной отделкой в классическом стиле. Будущим жильцам обещают отменный гостиничный сервис, отмечают в ЦИАНе.

Самый дорогой лот в Севастополе, который занял 6-е место в рейтинге, выставлен на продажу за 52 миллиона рублей. Он представляет собой целый этаж в историческом здании на первой береговой линии. Это 4 квартиры общей площадью 250 «квадратов», объединенные в единое пространство.

Отметим, что лидирующую позицию занял сочинский пентхаус стоимостью 570 миллионов рублей и площадью 600 «квадратов». Он занимает три этажа жилого комплекса «Александрийский Маяк». Здесь есть собственная spa-зона с бассейном, сауной и массажным кабинетом, а также открытые террасы с видом на море.

В топ-10 вошли также апартаменты в Калининградской, Новосибирской, Тюменской, Ростовской и Калужской области, а также в Ханты-Мансийской автономном округе.

Составители рейтинга заявляют, что намеренно исключили из него Москву и Санкт-Петербург, так как в этих городах порог входа на рынке дорогого жилья находится значительно выше отметки в 7 миллионов рублей, которую взяли за стартовую. «Так, в Москве по цене выше этого уровня предлагается 80,4% квартир на вторичном рынке, в Питере – 39,2%. В целом по остальным регионам страны лишь 4,9% лотов выставлены на продажу с более высоким ценником.

Без учета Москвы и Санкт-Петербурга в базе ЦИАН на сегодняшний день размещено 45,9 тысяч объявлений о продаже квартир стоимостью 7 миллионов рублей и выше. Это почти вдвое меньше, чем суммарно в двух столицах», – отметили в ЦИАНЕ, добавив, что на долю Крыма приходится 3,8 тысяч таких объявлений (22,5% предложения), а на Севастополь – 1,9 тысяч (16,2% предложения).

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 15.03.18

Потакание Украине уничтожит Ханский дворец в Бахчисарае. / В Киеве затевают провокацию с голосованием крымчан на выборах президента. / Ветер перекроет морской путь в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»