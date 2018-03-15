Потакание Украине уничтожит Ханский дворец в Бахчисарае

Ханский дворец в Бахчисарае без проведения противоаварийных работ и реставрации ждет разрушение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперты уверены в необходимости приведения объекта в порядок, что позволит сохранить его как одну из знаковых достопримечательностей Крыма.

«Сейчас идет процесс сохранения здания – оно могло обрушиться и исчезнуть. Мы видим, как крыша держалась из последних сил, могла упасть, но, слава Богу, этого не произошло. Реставрация процесс обратимый, и если потом наши потомки захотят сделать что-то более аутентичное, привести дворец к старому виду, такая возможность в рамках реставрации и законов Российской Федерации есть», – уверен заместитель председателя Духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров.

Он подчеркнул, что объект должен быть безопасным как для туристов, так и для верующих, которые проводят религиозные обряды.

Напомним, реставрация дворца проходит в рамках реализации ФЦП по развитию Крыма. По информации правительства республики, полная реконструкция объекта потребует финансирование в размере 1,6 миллиарда рублей. В то же время на Украине уверены, что работа российских специалистов по сохранению Ханского дворца приведет его к уничтожению. Одной из причин этого называют замену отдельных элементов на более современные, что якобы сделает из дворца «бутафорию». Чтобы помешать проведению реконструкции, МИД «Незалежной» даже обратился к ЮНЕСКО, утверждая, что культурное наследие крымско-татарского народа находится под угрозой.

Между тем, в Крыму уверяют – дворец пришел в упадок во времена Украины. А аутентичность объекта была нарушена еще в 60-х годах прошлого века. По информации доцента Академии строительства и архитектуры КФУ Павла Литовченко, об этом говорится в номинационном досье, подготовленном в украинский период для включения дворца в список ЮНЕСКО. В советскиое время на объекте были проведены противоаварийные работы, полностью перекрыта черепичная крыша, а также реставрированы росписи на фасадах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 15.03.18

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