Депутат РК: «Весенние» туристы в Ялту не вернутся

Туристы, приехавшие в Ялту на мартовские праздники, вряд ли захотят посетить город летом еще раз. Об этом заявил депутат Госсовета республики Анатолий Жилин, возмутившись на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму антисанитарным состоянием ЮБК. По его словам, 8 марта он лично посетил Ялту и прошелся по некоторым пляжам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свои впечатления депутат назвал «просто ужасающими». Во время прогулки он заметил провалившиеся ступеньки бетонных лестниц, размытые штормами пляжи и горы мусора. Он подчеркнул, что все это же видели и туристы.

«Стыдно становится за Крым, за то, что у нас такое ужасное состояние пляжей. В самой Ялте, в районе «Ореанды», я посмотрел на пляж – там 15 покрышек валяется, куча мусора, причем разнообразного», – рассказал Жилин.

По его словам, проводить уборку пляжей и принимать меры по поддержанию их в нормальном виде нужно не только перед курортным сезоном.

«Что, власти Ялты совершенно не занимаются вопросом гигиены, санитарии, в городе, который является столицей Южного берега?», – обратился Жилин к первому заместителю министра курортов и туризма Крыма Игорю Котляру.

Как утверждает Котляр, часть пляжей в Ялте остались без пользователей, так как договора с ними были расторгнуты, а сами предприниматели оказались в реестре недобросовестных. В то же время, задержку с проведением новых конкурсов на пользование пляжами могла вызвать процедура передачи берегоукрепительных сооружений из республиканской в муниципальную собственность.

Между тем, глава профильного комитета Алексей Черняк считает, что в замусоренном состоянии пляжей могут быть виноваты и сами туристы, а также местные жители. К такому выводу депутат пришел после личного посещения южнобережных городов в мартовские праздники.

«Туристов действительно было много. Многие выходили со стульчиками, с покрывалами и прямо на пляже под солнышком устраивали пикники. Стульчики забрали, а всё что от пикника – всё оставили и ушли», – сказал Черняк, добавив, что раньше времени, по его мнению, насыпать гальку на размытые пляжи нет смысла, так как до начала сезона будет еще не один шторм.

По информации Котляра, в прошлом году в Крыму функционировало 387 пляжей. В этом году власти планируют, что открыты будут около 450 пляжных территорий. Больше всего в Евпатории, Ялте, Алуште и Феодосии. По словам замминистра, в этом году власти уже успели заключить 75 договоров на благоустройство пляжей в этих же городах.

«На сегодняшний, по данным мониторинга, который мы провели, наименее подготовленными к курортному сезону представляются два региона. Это Феодосия, где конкурсные процедуры будут завершены в начале апреля, а также Ленинский район», – рассказал Котляр.

По информации замминистра, в некоторых поселениях района конкурсы были признаны несостоявшимися, так как на них не было подано ни одной заявки.

«То ли информация доносилась не оперативно и не масштабно, то ли действительно эти территории на сегодняшний день не представляют большого интереса для субъектов предпринимательской деятельности», – заключил Котляр.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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