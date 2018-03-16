ООН напомнили, что в Крыму Россия придерживается главного приоритета организации

Россия гордится проведенным в 2014 году в Крыму референдумом и возвращением полуострова в состав России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Совете безопасности ООН.

Как уже сообщал «Новый День» , организаторами неформальных консультаций по ситуации в Крыму и Донбассе выступили Великобритания, Нидерланды, Польша, США и Швеция. Встреча проходила по формуле Аррии, подразумевающей обмен мнениями с представителями гражданского общества. Россия обычно уклоняется от подобных заседаний, но в этой встрече приняла участие.

Представители западных стран в очередной раз обвинили Россию в аннексии полуострова и нарушении прав его жителей, а заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждала, что Москва «превращает Крым в огромную военную базу» и использует его «в качестве плацдарма для военного вмешательства» в другие страны. Полянский ответил: «Те, кто говорит об аннексии Крыма, игнорируют легитимное право жителей полуострова самим определять свою судьбу». Российский дипломат подчеркнул: «Утрата территориальной целостности Украины стала результатом внутренних процессов, к которым Россия отношения не имеет».

«Для тех, кто не очень хорошо понял, я хочу сказать, что мы гордимся тем, что сделали четыре года назад, – цитирует Полянского ТАСС. – Считаем, что это было правильно. Количеством построенных дорог, мостов и теплоэлектростанций счастье, конечно, не измеришь. Всем собравшимся здесь хочу сказать одно: если вы действительно хотите разобраться в том, что происходит в Крыму, вы можете приехать и убедиться в этом своими глазами».

Он добавил, что главное достижение России в Крыму заключается в том, что удалось сохранить жизнь 2,5 миллионов человек: «Они получили возможность свободно развиваться, получать образование для своих детей на том языке, на котором они хотят – будь то русский, украинский или крымско-татарский».

Полянский предложил ООН воспринимать это, как хрестоматийный пример успешного предотвращения конфликта и содействия свободному волеизъявлению граждан. «Ведь именно это называется сегодня главным приоритетом ООН», – подчеркнул дипломат.

ООН, Артем Рокотов

ООН. Другие новости 16.03.18

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