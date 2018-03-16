Эксперты: до газового кризиса Украину довел «Нафтогаз»

В газовом кризисе на Украине виноват «Нафтогаз», а «Газпром» лишь усугубил ситуацию. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

Как уже сообщал«Новый День», в начале марта глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская газовая монополия приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, включая транзит газа европейским потребителям через территорию «Незалежной».

Решение стало ответом на постановление Стокгольмского арбитража, который тремя днями ранее обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» 4,63 миллиардов долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу российской компании суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После того, как «Газпром» решил разорвать все контракты, «Нафтогаз» начал закупать «голубое» топливо в Польше – в четыре раза дороже российского – и существенно сократил объемы подачи газа потребителям.

«Вина «Газпрома» в том, что произошло в марте, является весьма опосредованной, – завил Землянский. – У «Нафтогаза» все время кто-то виноват – погода, «Газпром», Путин, «папередники», Тимошенко. Только не они. Они – белые, пушистые, они все делают правильно, а вот кругом враги. Параноидальный подход».

Он отметил, что «Укртрансгаз» еще в феврале уведомил «Нафтогаз» о возможном возникновении дефицита. Это первое.

Второе – позиция руководителей «Нафтогаза» в отношении своих контрагентов в России. Аргументы «нам дали честное слово» не выдерживают критики. Если: а) две страны в состоянии конфликта, б) две компании в состоянии арбитражного разбирательства, обещания дать газ под честное слово – ерунда.

Более того, нужно было же как-то имплементировать решения Стокгольма, получить документ, согласно которому вы будете осуществлять поставку и оплату. За неделю до марта Коболев сказал, что у нас не урегулирован вопрос поставок газа со стороны «Газпрома», что означало отсутствие подписанного дополнительного соглашения, необходимого для поставок.

А Коболев сейчас этим оперирует. Съездив в Вашингтон и вернувшись, он рассказывает Европе о необходимости закупки американского сжиженного газа: «вы же видите, что «Газпром» сделал! Он и вам такое сделает». Тут чистая политика, экономики нет».

По мнению эксперта, потеря Украиной доходов от транзита российского газа станет финальным аккордом в этой истории.

«Самая большая проблема для Украины при утрате транзита российского газа – даже не те деньги, которые потеряет бюджет. Участие в любых межгосударственных инфраструктурных проектах позволяет развивать свою внутреннюю инфраструктуру, связанную с этими проектами. Украина всегда получала ренту за счет транзита, причем, не только газа. Была и нефть, о чем уже забыли, – а по украинской территории шел достаточно большой объем. Это транспорт грузов, автомобильный транспорт. Это и воздушный транспорт. Этого тоже нет.

По сути, Украина потеряет свою последнюю опорную точку в вопросах транзита – в целом, не только газа, – отмечает Землянский. – Вот это – самое страшное для Украины, потому что в условиях, когда потеряны внешние рынки, когда теряется последний источник экспортных доходов, и на фоне массового оттока населения потери бюджета составят далеко не 2,5 млрд долларов, как об этом говорят».

При этом Украина сокращает собственную добычу газа: в текущем году

компания «Укргаздобыча» скорректировала план более чем на 4% в сторону понижения.

На сегодняшний день поставки иностранного газа составляют почти половину всего импорта «Незалежной».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.18

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