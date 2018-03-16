Жительница Севастополя привела внука под колеса легковушки

Жительница Севастополя привела 6-летнего внука под колеса легковушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло на улице Толстого. Женщина с мальчиком начали переходить дорогу в месте, не оборудованном пешеходным переходом, и в результате попали под ВАЗ-2101.

Мальчик получил тяжелые травмы – его пришлось срочно госпитализировать, сообщили в городском управлении МВД.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 16.03.18

В лучших традициях: в Северной Корее нашли украинские двигатели для ракет, но виновата Россия. / Эксперты: до газового кризиса Украину довел «Нафтогаз». / ООН напомнили: в Крыму Россия придерживается главного приоритета организации. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»