Гражданство – Украина, пол – неопределенный: в «Незалежной» зреет сексуальная революция

Министерство здравоохранения Украины вводит понятие «третий пол».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь во всевозможных меддокументах можно будет обозначать пол пациента как женский, мужской или неопределенный. А в анкетах можно будет поставить галочку в графе «нет пола». Одни считают данное нововеденние революцией, другие – посягательством на традиционные ценности.

«По нашему законодательству данное нововведение не ратифицировано», – заявил сегодня в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде внефракционный депутат Виктор Кривенко. И обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману: «Хотим узнать ваше отношение ко вводу во всех анкетах графы «нет пола».

«Я абсолютно традиционных взглядов, и другого для меня нет», – поспешил заверить украинский премьер. Одно из украинских изданий тут же написало, что высокопоставленный чиновник придерживается взглядов XIX века. Другое отметило, что министром здравоохранения «Незалежной» является американка, поэтому удивляться реформам в этой сфере не приходится.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.03.18

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