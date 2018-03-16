В ООН сорвали заседание по вопросу обеспечения прав человека в Крыму

Представителям России не дали возможность выступить на заседании Совета ООН по правам человека и рассказать о нарушении Украиной прав крымчан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная версия отмены заседания – забастовка персонала отделения ООН в Женеве. Накануне об этом сообщила представитель отделения Алессандра Веллуччи, уточнив, что забастовка продлится один день. Примечательно, что, несмотря на акцию, брифинг для прессы и заседание целевой рабочей группы по гуманитарным вопросам в Сирии решили не переносить.

По мнению адвоката, руководителя рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александра Молохова, заседание по правам человека Совета ООН было сорвано намеренно. И возможно не без участия представителей Украины, власти которой не заинтересованы в озвучивании на международной площадке фактов своей агрессии по отношению к Крыму и его жителям.

«Согласно заслуживающей внимания информации от источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудники указанного профсоюза были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы», – цитирует «РИА Новости» Молохова.

Адвокат уверен, что Украина старалась сорвать заседание «любым способом».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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