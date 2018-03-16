Крым стал лидером по притоку инвестиций

Крым и Севастополь переживают небывалый инвестиционный бум.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2017 года финансовые вложения в эти регионы увеличились в 2,3 раза и на 65% соответственно.

По данным Росстата, угнаться за полуостровом не удалось никому. А результаты, аналогичные севастопольским, смог продемонстрировать лишь Ненецкий Автономный округ благодаря масштабному освоению новых нефтегазовых месторождений. В число лидеров вошли также Якутия (нефтегазовые проекты) и Амурская области (космодром): у них приток финансовых средств вырос на 35% – 37%.

Денежный поток в Крым то же направлен, в основном, на крупные проекты: Крымский мост и подходы к нему, федеральная трасса «Таврида», новый терминал в аэропорту Симферополя и другие.

Ранее глава Крымстата Ольга Балдина озвучила общую сумму инвестиций, поступивших на полуостров за прошлый год – 195,4 миллиардов рублей.

По ее словам, наибольшее количество средств было инвестировано в сферу транспорта – около 62%. Промышленность получила 10% инвестиций, образование – 11%. В сфере образования большую часть инвестиционного капитала получил МДЦ «Артек», также средства были выделены на развитие Крымского федерального университета.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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