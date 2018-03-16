«Брежнев и Трамп в одном лице»: украинцы высмеяли Порошенко-старшего

Отец президента Украины Алексей Порошенко стал объектом насмешек у жителей «Незалежной» из-за страсти к орденам и медалям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото отца Петра Порошенко в наградах опубликовал киевский юрист Михаил Шнайдер.

«Кто этот седовласый мужчина, увешанный орденами и медалям? Может ветеран войны? А может летчик-испытатель или космонавт? Нет! Это заслуженный работник сельского хозяйства Порошенко Алексей Иванович, награжденный советским орденом «Знак Почета», советской медалью «За Трудовую доблесть», медалью в ознаменование 100-летней годовщины рождения Ленина и еще десятками орденов и медалей. Оказывается знатный орденоносец отец Петра Алексеевича», – написал в Facebook Шнайдер.

Пользователи соцсетей высмеяли фотографии Алексея Порошенко, назвав его «свадебным генералом», «ряженым» и обвинили в нарциссизме.

«Это же Брежнев и Трамп в одном лице!» – написал один из комментаторов. «Семейка та ещё: махровая номенклатурная советчина...», – добавляет другой пользователь.

При этом некоторые жители Украины предположили, что отец президента попросту увлекается коллекционированием, и большую часть наград купил в 90-е годы. Среди других предположений – медали и ордена могут быть подарком от Петра Порошенко.

Отдельное внимание пользователей привлекла награда на груди Алексея Порошенко, похожая на медаль Героя СССР, званием которого отец президента «Незалежной» не обладает. Между тем, некоторые жители Украины утверждают, что эта награда, внешне схожая с медалью Героя СССР, является медалью ордена Байды Вишневецкого III степени – героя казачества.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.03.18

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