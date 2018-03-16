В Крыму ищут желающих работать с нравственно опустившимися животными

В Крыму объявили конкурс на работу с бездомными животными, в том числе и нравственно опустившимися. По крайне мере, такая категория упомянута в техническом задании объявленного конкурса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Симферопольского района намерена потратить 2 млн 370 тыс руб на отлов и содержанию безнадзорных животных на своей территории.

Победитель конкурса на оказание этой услуги должен будет до конца текущего года кое-что сделать с 912 животными или их трупами. Упор делается на гуманные методы борьбы с бездомными собаками и кошками. 608 самок безнадзорных животных должны быть стерилизованы.

У человека, составлявшего техническое задание, непростые отношения с русским языком. Так численность отловленных безнадзорных животных, которым требуется умерщвление, должна будет составить «не более 152 единицы голов».

Численность утилизированных трупов безнадзорных животных составит «не более 190 единицы голов». Число подобранных собачьих трупов, согласно техзаданию, не учитывается при подсчете «безнадзорных животных, в отношении которых необходимо произвести мероприятие».

Наконец, «численность подобранных падших животных – не более 152 единицы голов». Напомним, падшими толковые словари называют людей, опустившихся в нравственном отношении, отвергнутых обществом.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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