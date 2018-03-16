Украинскую музыкальную радиостанцию подвергли рекордному штрафу за недобор «соловьиной мовы»

Украинская радиостанция «Пятница» выплатила 327,8 тысяч гривен ( 712 тысяч рублей по текущему курсу) за нарушение языковых квот в эфире.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот штраф стал самым крупным с октября 2017 года, когда в силу вступил закон, регламентирующий процентные соотношения теле- и радиовещания на украинском и других языках. Об этом на своей странице в соцсети написал член профильного Нацсовета Сергей Костинский.

«В общем, штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный радио «Пятница», является крупнейшим за все время действия квот», – радостно отметил Костинский.

По его словам, радийщиков наказали всего лишь за 1-процентный недобор «мовы» по нормативу: вместо 30% ревизоры от комитета по телевидению и радиовещанию «Незалежной» услышали в эфире всего 29% «рідних пісень».

Как уже сообщал РИА «Новый День», в июне текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о введении языковых квот: для телерадиоорганизаций общенациональной категории доля передач (песен, клипов, фильмов) на украинском языке должна составлять не менее 75% в период вещания с 7:00 до 22:00.

В оставшееся время эфир может быть отдан контенту на других языках, включая русский.

По закону на «мову» должны быть переведены абсолютно все иностранные фильмы, сериалы и детские мультфильмы, в том числе советские за исключением кинолент, снятых до 1 августа 1991 года.

Телеканалы, вещающие на языках коренных народов, должны транслировать не менее 30% украиноязычных программ и фильмов.

Законодательная инициатива вызвала массовое возмущение у украинцев, которые заявили, что перестанут смотреть и слушать официальные каналы и радиостанции и перейдут на спутниковое ТВ.

Киев. Другие новости 16.03.18

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