Бизнесмены из Финляндии изучат возможность инвестирования в Крым

Инвестиционный потенциал Крыма оценят бизнесмены из Финляндии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники финской делегации, находящиеся с визитом в республике, анонсировали встречи, которые помогут выстроить отношения между Финляндией и Крымом.

«Сейчас приехала первая финская туристическая делегация. Мы развиваем туризм, но не только. Есть и делегация общественных деятелей. В апреле в Крыму будет делегация финских бизнесменов и инвесторов. Затем прибудет делегация журналистов и политиков. Напомню, что среди финнов Крым был популярным еще в 1970-1980 годах. Мы хотим вернуться к этому», – заявил участник делегации, правозащитник Йохан Бекман.

Напомним, ранее делегаты озвучили предложение сделать в Крыму безвизовый режим для финнов, а также открыть прямые авиарейсы из Финляндии, используя российские авиакомпании. Кроме того, они планируют открыть в республике финский культурный центр. Проект предполагается обсудить на экономическом форуме в Ялте.

«Есть финские писатели, художники, ученые, которые хотят остаться в Крыму на несколько месяцев. Центр мог бы поспособствовать в этом», – сказал Бекман.

За время своего нахождения в Крыму делегаты столкнулись с единственной проблемой, которая, по их мнению, может негативно повлиять на развитие туризма в республике. По словам участников делегации, они не смогли снять деньги со своих банковских карточек, действующих на всей территории России, кроме Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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