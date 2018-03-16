Растут как грибы: Секретные тюрьмы СБУ перестали быть тайной на Украине

Журналисты уличили Службу безопасности Украины во лжи – спецслужба не признает существования своих тайных тюрем, несмотря на очевидные доказательства их функционирования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители одного из украинских СМИ получили сведения о наличии таких помещений, предназначенных для содержания незаконно арестованных людей и пыток.

Напомним, о противозаконном содержании людей в тайных тюрьмах СБУ заявили международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch.

В их отчете говорится, что сотрудники спецслужбы не только удерживают людей в подобных помещениях, но и избивают их, применяя электрошок, угрожая изнасилованием и убийством, а также местью семье.

В применении пыток к заключенным в застенках Службы безопасности Украину обвиняли в ООН, отмечая, что государство поддерживает существование такой системы. Делегация ООН вынуждена была приостановить свой визит на Украину, получив отказ в доступе к местам, где могли содержаться люди, задержанные спецслужбой «Незалежной».

Пять человек – Николай Вакарук, Константин Бескоровайный, Виктор Ашихмин, Юрий Илюхин и Юрий Тищенко, сообщили журналистам, что больше года содержались в изоляторе Харьковского управления СБУ. Причем для этого не было никаких оснований – постановлений суда или следственных действий.

Они рассказали о деталях быта, их показания подтвердились во время личного посещения журналистами. Кроме того, одного из задержанных – Николая Вакарука, во время содержания в изоляторе вывозили в больницу на операцию под вымышленным именем. Персонал медицинского учреждения узнал пациента и вспомнил его под именем, которым его представили сотрудники спецслужы.

Между тем, по данным СБУ, изолятор якобы не работает с советских времен. В нем был проведен ремонт во время подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012, чтобы помещать туда нарушителей из числа иностранных болельщиков. Но таковых, по информации спецслужбы, не оказалось.

Журналисты в свою очередь попробовали выяснить, кто был подрядчиком и сумму контракта по ремонту, однако документы были уничтожены через три года, «в соответствии с порядком их хранения».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 16.03.18

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