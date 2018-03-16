В ЛНР заявили о готовящемся теракте

На электроподстанции в Лугутинском районе Луганской народной республики нашли взрывчатку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в населенном пункте пгт Ленина. Двухкилограммовое самодельное взрывное устройство, в котором был установлен электродетонатор, обнаружили в ходе планового обхода местной электроподстанции. Саперам удалось обезвредить опасный предмет, обошлось без пострадавших.

В Народной полиции ЛНР связали несостоявшийся теракт с деятельностью украинских диверсантов: «Украинские власти не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию в республиках. Мы уже заявляли, что снизив количество обстрелов непосредственно на линии соприкосновения, украинское командование и спецслужбы Украины активизируют работу диверсионно-разведывательных групп», – сообщили в ведомстве.

В ЛНР призывают граждан быть бдительными и просят мировую общественность не оставить данный факт без внимания.

Луганск, Анастасия Зук

Луганск. Другие новости 16.03.18

Растут как грибы: Секретные тюрьмы СБУ перестали быть тайной на Украине. / Украина пугает ООН ядерным оружием в Крыму. / Бизнесмены из Финляндии изучат возможность инвестирования в Крым. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»