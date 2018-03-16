Финский правозащитник: Получив Крым, Россия вернула демократию в Европу и дала надежду жителям Запада

Воссоединение Крыма с Россией стало возвращением демократии в Европу. Об этом заявил правозащитник Йохан Бекман, прибывший в Крым в составе делегации из Финляндии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бекман назвал референдум 2014 года величайшим политическим событием века.

«Благодаря референдуму многие жители стран ЕС поняли, что люди могут сами определять свое будущее. Это, конечно, проблема для многих западных стран, поэтому они ввели санкции против России», – уверен Бекман.

По его мнению, ограничения, которым западные страны подвергли Россию, являются абсурдом. Так как эти же страны долгие годы сами добивались от России более демократичной политики. Кроме того, Бекман уверяет, что от санкций в первую очередь страдают предприниматели, работающие в тех странах, которые ввели ограничения. На примере Финляндии он рассказал об убытках фермеров.

«Когда Берлин воссоединился, такого ажиотажа почему-то не было, хотя параллели можно провести. Но почему-то России этого делать нельзя», – заявила член делегации, председатель организации РУФИ (Русско-финская ассоциация дружбы между Россией и Финляндией) Дарья Скиппари-Смирнова, подчеркнув, что, по ее мнению, Россия является более демократической страной, чем США или члены ЕС.

Бекман предполагает, что российский статус Крыма неофициально признали уже многие страны, но сделать это же открыто пока не могут. По его словам, многие финские СМИ, как и западные, занимают крайне русофобскую и антироссийскую позицию. Что вовсе не означает, что ее поголовно разделяют население и представители власти.

Также члены делегации положительно оценили подготовку к выборам президента, отметив, что избирательный процесс в России «максимально прозрачен» по сравнению со странами ЕС.

«Например, у нас в Финляндии на выборах нет вообще никаких наблюдателей, и люди даже не знают, что это такое. У нас только на последних парламентских выборах была делегация наблюдателей ОБСЕ. Якобы. Но их никто не видел», – рассказал Бекман.

По информации Дарьи Скиппари-Смирнова, для заполнения бюллетеней в Финляндии иногда используют карандаши, но местных жителей это не особо волнует, так как они «слепо верят в свою демократию».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.03.18

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