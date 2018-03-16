Наступление Киева на Донбасс совсем близко: украинцы массово бегут из армии

Украинские военные массово увольняются из ВСУ, не желая участвовать в карательной операции против жителей Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценке ВС ДНР, порядка 80% личного состава ВСУ не готовы участвовать в военных операциях, опасаясь угодить в очередной «котел».

«Агрессивные планы украинского оккупационного командования по развязыванию крупномасштабных боевых действий становятся все более очевидными. Военнослужащие ВСУ, выполняющие задачи в зоне так называемой АТО, постепенно начали осознавать тот факт, что их в очередной раз намерены использовать в качестве «пушечного мяса». Собственно поэтому их не спешат ротировать с позиций и выводить на полигоны в глубоком тылу. Хотя многие пересиживают положенные сроки более чем на 3-4 месяца», – заявил начальник пресс-службы ВС ДНР Даниил Безсонов.

В ДНР уверены, что большая часть украинских солдат пришли в армию для заработка, но не воевать. Кроме того, многие из них промышляют мародерством и торговлей оружием и боеприпасами. Что позволяет им зарабатывать еще больше, пока они находятся в зоне конфликта. Поэтому возможные планы властей Украины по возобновлению боевых действий, которые подтверждает усиление наступательной группировки, не совпадают с их интересами.

«Не желая участвовать в реализации планов по возобновлению широкомасштабных боевых действий в Донбассе, более четырехсот военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной, 79-й отдельной десантно-штурмовой и 57-й отдельной мотопехотной бригад написали рапорта на увольнение из рядов ВС Украины. В связи с этим, ситуация в 25-й бригаде осложнилась настолько, что ее позиции в районе Авдеевки пришлось усилить подразделениями 95-й отдельно десантно-штурмовой бригады из резерва командующего так называемой АТО», – рассказал Безсонов.

Понимая, что ситуация складывается не в пользу Украины, от солдат решили скрывать предусмотренный законом порядок расторжения контрактов, чтобы они не смогли воспользоваться правом на досрочное увольнение. Многим ВСУшникам это не понравилось, и они решили самостоятельно уезжать домой, то есть, дезертировать. По информации ВС ДНР, за два месяца 2018 года таких оказалось 217 человек, из которых 21 офицер.

По сообщениям разведки ДНР, в подразделениях ВСУ на сопредельной территории среди большинства военнослужащих, не являющихся радикальными националистами, царят страх и уныние перед началом боевых действий. Так как, в отличие от радикалов, задействованных по большей части в полицейских и карательных операциях, первыми в бой придется идти именно кадровым военным и призывникам «Незалежной».

Донецк, Леонид Маковецкий

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