Туман не пускает самолеты в аэропорт Симферополя

Плохая видимость в районе воздушной гавани крымской столицы стала причиной задержки на прилет двух рейсов – из Москвы и Сочи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным он-лайн табло аэропорта, самолет из Сочи опаздает на 2 часа 10 минут, московский лайнер – на час.

В пресс-службе аэропорта Симферополя РИА «Новый День» сообщили, что временно отложен и вылет двух самолетов по маршрутам Симферополь – Москва и Симферополь-Сочи. По прогнозам синоптиков улучшение погоды ожидается в районе 12:00 по местному времени.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 19.03.18

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