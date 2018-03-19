Крымские полицейские исцелили инвалида

В Феодосии задержали иностранца, угнавшего инвалидную коляску

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 34-летний житель Молдовы, приехал в Крым на заработки. Чтобы не утруждаться себя физическим трудом, иностранец украл инвалидное кресло из феодосийской больницы. Мошенник отправился попрошайничать на местный рынок.

Через несколько «рабочих» дней воришку выдало подозрительное поведение: когда полицейские попросили мужчину предъявить документы, он неожиданно быстро поднялся на ноги.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь иностранцу грозит лишение свободы сроком до двух лет, а инвалидную коляску уже вернули в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Феодосия, Анастасия Зук

Феодосия. Другие новости 19.03.18

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