Украинка нашла способ остаться в России минимум на 10 лет

20-летняя гражданка Украины останется в России на 10 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушку задержали летом прошлого года в пункте пропуска «Перекоп». Сотрудники погранконтроля обнаружили у украинки кокаин – на сумму 420 тысяч рублей и экстази на 125 тысяч. Известно, что наркотики иностранка закупала у дилеров из «Незалежной», а после самостоятельно перевозила их в Крым для определенных покупателей. Иностранку с наркобагажом передали полицейским.

Городской суд Армянска признал девушку виновной в организации контрабанды наркотических средств в крупном размере и приговорил к десяти годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 19.03.18

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