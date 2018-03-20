Крымские чиновники превращают работу с обращениями граждан в профанацию

Крымские чиновники могут лишиться работы из-за того, что превращают работу с обращениями граждан в профанацию. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

«Качество работы с обращениями граждан, поступившими в ходе выездных приемов, вызывает большие нарекания у граждан, и у меня в том числе, – почеркнул крымский премьер. – Например, был проведен анализ работы с обращениями граждан по Керчи. В ходе обзвона всех заявителей выяснилось, что 60% не удовлетворены ответом, либо вообще его не получили».

Другой пример – транспорт. Должностные лица рапортуют, что внесены изменения в расписание хождения общественного транспорта, которые удовлетворяют потребности населения, особенно в удаленных населенных пунктах. Однако люди открытым текстом пишут, что ничего не сделано.

«В связи с огромным количеством подобных обращений будет перестроена система контроля. Со следующей недели обращения по каждой администрации по категориям обращений в социальные сети, на телефон «горячей линии», а также поручения, данные в ходе выездных приемов граждан, будут отдельно проанализированы. По результатам решения этих обращений будут даны оценки и сделаны организационные выводы», – заявил Аксенов.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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