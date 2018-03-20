Крыму выделят средства на расселение аварийного жилищного фонда

Крым и Севастополь получат из федерального бюджета средства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , правительство России увеличило на 5 млрд рублей размер имущественного взноса государства в Фонд ЖКХ на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. В числе прочего предусматривается выделение средств Республике Крым и Севастополю.

В частности, регламентируется, что финансовая поддержка субъектам полуострова будет оказываться на основании заявки за счет средств Фонда ЖКХ в пределах установленных лимитов.

«Под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации», – отмечается в постановлении.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна содержать перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года и подлежащими сносу или реконструкции, а так же планируемые показатели выполнения этой программы.

Если целевые показатели не будут выполнены к предусмотренным срокам, субъекты должны будут вернуть деньги в федеральную казну.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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