В Севастополе будут судить извращенца из социальной сети

В Севастополе мужчина отправится под суд за разврат подростка в социальных сетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», извращенец нашел 14-летнего мальчика в сети «ВКонтакте», вел с ним переписку на интимные темы. Мужчина склонял школьника к мужеложству и отправлял фотографии интимного содержания. Подросток рассказал об этом родителям, которые обратились в полицию. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в Следственном комитете Севастополя.

В ведомстве просят родителей быть бдительными и отслеживать, с кем общается ребенок в школе, на улице и в социальных сетях. «Чаще беседуйте с детьми на доверительные темы, говорите о мерах безопасности, это позволит предотвратить особо опасное преступление, как произошло в данном случае благодаря бдительности ребенка и правильным действиям родителей», – заключили в СК.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 20.03.18

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