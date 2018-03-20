В Крыму требуют срочно менять электросчетчики

Крымчан призывают к бдительности: в Симферополе действует группа мошенников, убеждающая жильцов старых многоквартирных домов, что им срочно нужно менять электросчетчики – через них, естественно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фиктивные энергетики проникают в квартиры под предлогом снятия показаний счетчика, а там артистично громко удивляются: как, вы еще не поменяли счетчик на российский? Если вы срочно не заключите договор с нами, вас ждут штрафы: они рассчитываются, исходя из фиксированной суммы, которая увеличится в зависимости площади квартиры и количества зарегистрированных в ней жильцов – 300 рублей на человека.

Работница «обслуживающей компании» – девушка приятной наружности – не представляется, не показывает никаких своих документов, не отвечает на конкретные вопросы, не дает свой телефон: «позвоним сами».

Точная сумма предстоящих трат при первом разговоре не озвучивается.

«Счетчики, установленные в украинский период, «на российские» срочно менять не обязательно, их работоспособность определяется только техническим состоянием конкретного прибора учета, – заявили РИА «Новый День» в «Крымэнерго». – То есть, многие могут работать без замены еще десятки лет».

«Крымэнерго» предупреждает: участились жалобы потребителей, которые сталкиваются с действиями недобросовестными фирм, оказывающих услуги по замене электросчетчиков. Многократно завышенная стоимость прибора учета и его монтажа – еще не самое страшное. Проблема в том, что распломбировать старый и опломбировать новый счетчик в Республике Крым возможно только с участием ГУП РК «Крымэнерго».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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