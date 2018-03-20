В крымских горах нашли смертоносный тайник

В ущелье Ай-Петри вблизи села Соколиное в Бахчисарайском районе обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в тайнике находились карабин с оптической установкой и прибором бесшумной стрельбы, винтовка «ТОЗ-8», охотничье ружье 16-го калибра, обрез охотничьего оружия 16-го калибра, почти 450 патронов разного калибра, а также составные части к оружию. В отдельной металлической емкости оперативники обнаружили охотничий порох и учебно-тренировочную гранату Ф-1.

По факту обнаружения схрона возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению происхождения оружия и его причастности к ранее совершенным преступлениям, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Бахчисарайский район, Анастасия Зук

Бахчисарайский район. Другие новости 20.03.18

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