Туристам в Крыму всучивают тополь под видом можжевельника

Под видом сувениров, изготовленных из можжевельника, в Крыму продают изделия из тополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие случаи были выявлены в ходе рейдов министерства экологии и природных ресурсов Крыма.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал заместитель руководителя Минприроды республики Сергей Компанейцев. По его словам, изъятые товары отправляли на экспертизу, которая и подтвердила использование тополя. Компанейцев утверждает, что изделия одинаковы по структуре, а для имитации запаха можжевельника тополь обрабатывают эссенциями.

В Минприроды уверены, что для изменения ситуации с незаконной продажей и вырубкой можжевельника следует повышать грамотность населения, объясняя, что из себя представляет эта культура. А также пояснять, почему не следует финансово поддерживать торговцев изделиями из вечнозеленого растения.

«Если на рынке покупают изделия из можжевельника, значит, их где-то делают. Если никто не будет покупать их, то эти изделия и не будут предлагать», – уверен Компанейцев.

Министерство вместе с сотрудниками МВД проводят рейды, реагируя на факты рубок можжевельника, а также делая проверки по местам, где готовятся для продажи изделия. По данным Компанейцева, в 2017 году было возбуждено более 30 уголовных дел.

«Самое главное, по моему мнению, – отсутствие систематики. Когда есть определенный сговор и определенные вещи осуществляются под чьим-то прикрытием. Но факты рубки есть – они регистрируются, по ним возбуждаются уголовные дела», – рассказал замминистра.

В то же время, в министерстве сетуют на проблемы с развитием лесного хозяйства в Крыму из-за задержки с исключением из Красной книги России сосны Палласа. Напомним, у экологов возникли сомнения относительно целесообразности исключения сосны Палласа из перечня охраняемых растений. Ученые предположили, что деревья, растущие не на территории заповедников, могут быть массово вырублены. Однако в министерстве уверены, что исключение сосны станет мерой поддержания в Крыму экологической и противопожарной безопасности.

«К большому сожалению, приказ об исключении сосны Паласа из Красной книги пока не может пройти экспертизу и научное обоснование. Это мешает развитию лесного хозяйства», – сообщил Компанейцев.

По его словам, из-за того, что сосна все еще включена в Красную книгу, в Крыму не могут проводить рубки, в том числе проходные, а также санмероприятия. По данным Минприроды, ущерб составил более 20 миллионов рублей.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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