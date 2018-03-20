ФАС остановила продажу имущества Коломойского в Крыму

В Крыму никак не могут распродать бывшее имущество Коломойского: антимонопольная служба приостановила очередные торги

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процесс продажи пансионата «Лазурный берег» в Алуште опять застопрился.

Напомним, ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» объявила о том, что готова рассмотреть предложения потенциальных инвесторов или покупателей в отношении нескольких объектов недвижимости, среди которых числится и недостроенный рекреационный комплекс (пансионат с прилегающими объектами), расположенный вблизи Алушты. Ранее объект принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского и был национализирован вскоре после Крымской весны.

Перечень имущества, расположенного на улице Головкинского в поселке Лазурный, состоит из девяти пунктов и включает, кроме зданий, подпорные стены и замощенные площадки.

В ноябре прошлого года Дирекция попробовала оценить это имущество, но на конкурс на проведение этой работы не было подано ни одной заявки. Накануне нового года Комитет по имущественным и земельным отношениям Госсовнта РК все же одобрил отчуждение из государственной собственности Республики Крым недвижимого имущества в Лазурном, весной конкурс на покупку недостроя был объявлен.

Но на днях один из покупателей пожаловался на действия организатора торгов. ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым» заподозрили в нарушении Закона «О защите конкуренции». Жалоба принята к рассмотрению Крымским УФАС России. Торги приостановлены до рассмотрения жалобы на действия их организатора по существу.

Напомним, на аукцион по продаже 24 крымских автозаправочных комплексов, ранее принадлежавших структурам Игоря Коломойского, который пытались провести в декабре 2017 года, заявок подано не было.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 20.03.18

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