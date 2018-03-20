«Большая семёрка» требует от Киева прекратить сочинять законы против антикоррупционеров

Представители «Большой семерки» настоятельно рекомендуют Украине отменить Е-декларирование для активистов-антикоррупционеров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в G7 (США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада) считают, что требования по Е-декларированию для общественных организаций не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим практикам, а также негативно влияют на международную помощь стране.

Кроме того, они негативно скажутся на борьбе с коррупцией, пишут европейские СМИ.

Ранее к отмене деклараций для членов неправительственных организаций призвали представители Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Еврочиновники отметили, что схема публичного раскрытия финансовой отчетности для организаций гражданского общества должна быть полностью изменена, а требования существенно смягчены.

Обязательное Е-декларирование для общественных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность, было принято Верховной Радой 23 марта 2017 года. Парламентарии обязали подавать электронные декларации не только госслужащих, но и общественных активистов и граждан, которые «привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением, противодействием коррупции».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 20.03.18

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