В Керчи продолжает разрушаться здание университета – чиновники бездействуют (ФОТО)

В Керчи четвертый месяц не могут решить вопрос, что делать со зданием бывшего корпуса Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ), часть которого обрушилась в ночь на 30 ноября прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый день», развалины корпуса продолжают лежать, огороженные металлической сеткой. При этом количество строительного мусора увеличивается, так как сюда стали выносить ненужное после ремонта чуть ли не со всего района.

Между тем, процесс разрушения начался и в оставшейся половине здания. Огромная трещина шириной около 10 сантиметров появилась на фасаде помещения со стороны двора.

По словам жильцов соседних домов, после поспешного демонтажа обрушившихся конструкций и нескольких визитов местных чиновников в начале декабря прошлого года на месте происшествия никто из представителей городской власти не появлялся.

Местные жители считают, что окончательное обрушение дома – лишь вопрос времени, и переживают за свою безопасность, ведь здание расположено на главной улице района Аршинцево, напротив остановки общественного транспорта и районного стадиона. Кроме того, разрушительные процессы могут ускорить весенние дожди.

Как уже сообщал «Новый День», в горадминистрации Керчи считают, что принимать решение о судьбе здания должны в КГМТУ, так оно находится на балансе вуза. Однако в учебном заведении озвучивать свои планы отказались.

Не удалось получить комментарии и по поводу новых фактов неизбежной аварийной ситуации.

Керчь, Галия Шакирова

Керчь. Другие новости 20.03.18

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