Для строительства «Тавриды» вырубили деревьев на четверть миллиарда рублей

Компенсация за вырубленные лесополосы в зоне строительства трассы «Таврида» составит около 249 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после согласования с заказчиком и подрядчиком, деньги будут направлены в бюджет Крыма.

В министерстве экологии и природных ресурсов анонсировали разработку многолетней программы по восстановлению лесополос на всей территории Крыма. В ведомстве надеются, что компенсация за вырубку в зоне «Тавриды» будет инвестирована в эту программу. По оценке заместителя министра экологии и природных ресурсов Крыма Сергея Компанейцева, программа будет реализовываться от 7 до 10 лет.

По его словам, согласованная проектная документация по «Тавриде» не предусматривает в полосе отвода трассы никаких лесозаградительных сооружений. Но они могут появиться за полосой: «Будут проведены проектные работы, участки будут поставлены на учет. На свободных участках будем проводить лесовосстановление», – сообщил Компанейцев.

По информации замглавы Минприроды, в мае-июне ожидается передача Ялтинского горнолесного заповедника в федеральную собственность. Тем временем продолжаются судебные разбирательства по статусу территорий заповедника. По словам Компанейцева, в заповеднике насчитывается 62 актуальных проблемных вопросов.

«Сегодня мы пожинаем плоды того, что границы Ялтинского горнолесного заповедника, по непонятным для меня причинам, с 1977 года почему-то не установлены. И сколько раз их не пытались установить, всегда это заканчивалось уголовными делами и отсутствием конечного результата», – рассказал Компанейцев.

Среди основных проблем, препятствующих нормальному развитию лесного хозяйства в Крыму, замминистра навал затянувшиеся процедуры переоформления участков, запланированных под восстановление лесов. А также проблемы с пожарной безопасностью, в основном возникающие из-за владельцев земель, сопредельных с участками лесного фонда, которые игнорируют необходимость создания минерализованных полос.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 20.03.18

В Крыму требуют срочно менять электросчетчики. / Джемилев затевает войну на границе с Крымом. / Декоммунизация: на Украине вандалы надругались над памятником генералу Ватутину. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»