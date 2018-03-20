Украина передумала разрывать отношения с Россией

На Украине заявили, что еще не пришло время разрывать дипломатические отношения с РФ.

Напомним, ранее в «Незалежной» выступили с предложением о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией и выходе из Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам представителя президента Петра Порошенко в Верховной раде Ирины Луценко, в настоящее время отношения между Киевом и Москвой не достигли критической точки. «Видимо всему свое время», – заявила Луценко в эфире украинского телеканала и добавила, что решение о разрыве дипотношений между «Незалежной» и Россией будет приниматься при «консультации международных партнеров». Между тем, крымский политолог Андрей Никифоров подчеркивает, что дипломатические отношения между двумя странами будут расторгнуты не после «консультации с партнерами», а «по приказу сверху». Сама же «Незалежная», по мнению эксперта, не имеет в этом вопросе права голоса и не в состоянии самостоятельно денонсировать Договор о дружбе с Россией, что и подтверждают слова Луценко.

«Это вопрос не в их компетенции Украины. Если им скажет дядя «Сэм» из-за океана разорвать отношения, то они это сделают. Их роль – это роль попугая, который озвучивает ту версию, которую ему наговаривает хозяин», – пояснил РИА «Новый День» Никифоров.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 20.03.18

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