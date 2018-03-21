Керчь могут оставить без достопримечательности – вместо школы будет музей

Из Керченской гимназии имени Короленко – местной достопримечательности, расположенной в центре города, могут сделать музей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты предлагают передать здание Восточно-Крымскому заповеднику, который испытывает нехватку площадей под выставки экспозиций.

«Нормативы, предъявляемые законодательством Российской Федерации к зданиям, в которых могут располагаться учебные заведения, таковы, что это здание не может быть приспособлено под школу. Здесь, соответственно, появляется управленческая гипотеза – построить новое школьное здание, чтобы сохранить уникальный педагогический коллектив», – заявил председатель Госкомитета по охране культурного наследия в Крыму Сергей Ефимов на заседании профильного комитета Госсовета.

При этом он признал, что многие жители города желают, чтобы их дети учились именно в этой школе, расположенной в знаковом здании. Ефимов, ссылаясь на экспертную оценку, пояснил, что здания учебных заведений должны быть оборудованы пищеблоками, медицинскими кабинетами, спортивной зоной. Тем не менее, не все депутаты согласились с утверждением, что здание гимназии имени Короленко не соответствует нормам и должно быть отдано под музей.

Планируются изменения и в программе по реконструкции Митридатской лестницы.

«В настоящий момент завершается разработка научно-проектной документации для осуществления ремонтно-реставрационных работ. Администрация президента внесла предложения о том, что необходимо все-таки расчистить близлежащую частную застройку. Вначале это не предполагалось. Мы этот момент изучаем», – сообщил Ефимов.

Кроме того, глава Госкомитета анонсировал завершение реставрационных работ на мемориальном комплексе в Аджимушкае, виллы «Ксения», дворца «Ласточкино гнездо» и других знаковых для Крыма достопримечательностей.

«В общем-то «Ласточкино гнездо» объект небольшой, но там застряла работа государственной экспертной службы. Экспертное заключение должно было быть в конце ноября, но мы получили его только сейчас», – заявил Ефимов.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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