Эксперт: Старый Крым можно спасти от деградации археологией

В Госкомитете по охране культурного наследия предлагают спасти Старый Крым от деградации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», специалисты ведомства уверены, что город после строительства трассы «Таврида» ждет упадок. Из-за маршрута новой дороги, посещаемость Старого Крыма туристами может резко снизиться.

В Госкомитете одним из вариантов решения проблемы называют строительство в городе фондохранилища под артефакты, найденные в ходе раскопок в Крыму. Свое предложение ведомство направило в министерство культуры России.

«Старому Крыму надо придать импульс к развитию. Как, пожалуй, единственному населенному пункту, столь плотно насыщенному археологическими объектами», – заявил председатель Госкомитета по охране культурного наследия в Крыму Сергей Ефимов на заседании профильного комитета Госсовета.

При этом он признал, что более удобным для строительства фондохранилища может быть база заповедника «Неаполь Скифский» в Симферополе.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.03.18

Керчь могут оставить без достопримечательности – вместо школы будет музей. / В Керчи продолжает разрушаться здание университета – чиновники бездействуют (ФОТО). / Украина передумала разрывать отношения с Россией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»