В Крыму закрывают движение на трассе Керчь – Феодосия

В Крыму закрывают движение на участке трассы Керчь – Феодосия: выявлены серьезные дефекты дорожного полотна.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомитете дорожного хозяйства РК, на 14-километровом отрезке дороги от Керчи до поворота на Приозерное обнаружены просадки, выбоины и трещины. Движение закрывается с 22 марта.

До приведения дорожного полотна в порядок движение, включая общественный транспорт, будет осуществляться в объезд: следующие в Керчь и на паромную переправу поедут через Багерово (поворот с трассы налево). Следующие в порт железо-рудного комбината – через Приозерное (поворот с трассы направо).

Керчь, Варвара Бурлакова

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