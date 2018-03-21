Крым сыграл ключевую роль в модернизации Черноморского флота

21 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о принятии Крыма в состав России и об образовании новых субъектов Федерации – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Основаниями для этого решения стали итоги общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года, декларация о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Договор о принятии их в состав РФ, подписанный 18 марта 2014 года.

Это событие стало точкой отсчета в процессе модернизации Черноморского флота РФ, заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко. «По сути, с 1992 по 2014 год Черноморский флот не менялся и остановился в своем развитии. Это было обусловлено позицией Украины, которая не только категорически возражала против замены корабельного состава, но и умудрялась зарабатывать на проблемах флота, взимая немыслимые пошлины за ввоз запчастей, топлива и других необходимых для поддержания боеготовности средств, – цитирует Витко «Красная звезда». – Видимо, наши соседи вместе с их «друзьями» рассчитывали на то, что в скором времени Черноморский флот умрёт своей естественной смертью и, как говорится, нет флота – нет проблемы, а освободившаяся от российского ЧФ инфраструктура вполне пригодна для использования».

Ситуация кардинально изменилась в 2014 году: к 1 декабря был сформирован ряд новых объединений, соединений и частей. В частности, возрождена Крымская военно-морская база, а позднее армейский корпус ЧФ. В кратчайшие сроки в Крыму была создана межвидовая самодостаточная группировка сил.

С 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными судами: на сегодняшний день получено порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

«На берегу мы сегодня имеем современные противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», заступившие на боевое дежурство в Крыму зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», а также морскую авиацию и авиацию ПВО, которые полностью обеспечивают безопасность региона от всевозможных угроз», – добавил Витко, отметив, что модернизация Черноморского флота продолжается.

Например, в Керчи достраивается патрульный корабль нового проекта «Василий Быков», который должен войти в состав Новороссийской ВМБ, в следующем году планируется получить ещё два таких корабля.

Севастополь, Варвара Бурлакова

Севастополь. Другие новости 21.03.18

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