В Крыму раскрыли тройное убийство 22-летней давности

В Крыму убийца застрелил трех человек из-за карточного долга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным следствия, 14 сентября 1995 года крымчанин совместно со своими знакомыми находился в гостинице, где они играли в азартные игры.

Мужчина проиграл одному из игроков 3 тысячи долларов США (13,4 миллионов рублей по курсу обмена валют в 1995 году). Денег при себе у проигравшего не оказалось, поэтому компания отправилась к нему домой. По дороге должник, не желая возвращать долг, застрелил своих спутников. Убедившись, что мужчины мертвы, мужчина скрылся с места происшествия.

Следователям удалось опровергнуть алиби злоумышленника и задержать его, несмотря на то, что он, скрывался и дважды менял свои паспортные данные. В ходе расследования уголовного дела собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершению преступления. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

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