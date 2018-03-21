Крымчане получили 15 лет на троих за вымогательство и насилие

Трое жителей Джанкоя проведут ближайшие годы в колонии за вымогательство с применением насилия.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Крыму, весной прошлого года приятели в течение месяца досаждали по телефону 28-летнему местному жителю, требуя возврата несуществующего долга в размере 160 тысяч рублей и еще 40 тысяч за «посреднические услуги».

Придя к выводу, что телефонные угрозы не работают, подельники решили встретиться с жертвой лично и повторить свои требования уже с применением физических методов убеждения.

Потерпевшему удалось обратиться за помощью в полицию. К задержанию вымогателей подключились сотрудники управления ФСБ России по Южному военному округу.

В ходе следствия была установлена причастность подозреваемых еще к одному аналогичному преступлению. Они забрали автомобиль «БМВ» у 24-летнего джанкойца в счет якобы имеющегося долга в сумме около одного миллиона рублей.

Приятелям было предъявлено обвинение по части 2 стать 163 Уголовного кодекса Российской Федерации (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Джанкойский городской суд приговорил крымчан к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 4,5 до 5,5 лет.

Джанкой, Оксана Мурзина

Джанкой. Другие новости 21.03.18

В Крыму раскрыли тройное убийство 22-летней давности. / Зима vs весна: в Крыму портится погода. / У «Газпрома» забрали все деньги, находившиеся на Украине. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»