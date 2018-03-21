В Севастополе стали чаще умирать от рака

В Севастополе выросла смертность от онкологических заболеваний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», злокачественные образования челюстно-лицевой области в городе выявляют чаще на поздних стадиях заболевания.

«За 2017 год у нас от злокачественных новообразований губ, рта и глотки выросло число летальных исходов на 40%. В 2016 году был 31 летальный исход, в 2017 году – 44», – цитирует «Новый Севастополь» замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Михаил Малишевский.

По его словам, больше 50% пациентов, поставленных на учет с запущенной онкологией, имели проблемы с полостью рта. Этот показатель хуже среднего по России. Также как и статистика выявления онкологии на ранних стадиях.

«Из тех, кто обратился на ранней стадии, в 2017 году было 19 человек. По России эта цифра гораздо выше – превышает 80%», – рассказал Малишевский.

Превышает средний по России показатель и общая смертность от онкологических заболеваний в Севастополе: в городе – 259 случаев на 100 тысяч населения, в целом по стране – 199.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.03.18

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