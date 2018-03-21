Под Севастополем нашли останки защитников города времен ВОВ

Севастопольские поисковики обнаружили останки трёх советских солдат в окопе в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участники поискового отряда говорят, что бойцы погибли здесь в 1942-м году при обороне города. На данный момент установить их имена не удалось.

«Картина известная: перед нами позиции 79-й бригады морской пехоты, третья линия. Левым флангом 79 бригада соединялась с 172-й стрелковой дивизией, 747-м стрелковым полком», – цитирует командира отряда «Память» севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Александра Запорожко севастопольский новостной портал ForPost.

Рядом с погибшими было обнаружено их оружие, возле одного из бойцов лежал завёрнутый в бумагу взрыватель гранаты, клочок сохранившейся армейской советской газеты.

«Это газета сохранилась только потому, что там присутствовала красная медь, она не дала погибнуть бумаге. Это ежедневная армейская газета за 17 мая 1942 года», – рассказал командир отряда.

Кроме того, поисковики нашли редкий предмет – немецкий панцерфауст (одноразовый гранатомёт времён ВОВ – прим. «НД»)

Севастополь, Оксана Мурзина

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