Родственникам погибших в лифте в Симферополе выплатят компенсацию

Родственники погибших в лифте в Симферополе женщины и младенца получат материальную помощь от администрации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники решили выделить семье из бюджета 200 тысяч рублей.

«В первую очередь, хотел бы еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Что касается выплаты материальной помощи, сумма в 200 тысяч рублей – это максимально допустимый размер выплаты вследствие аварий на опасных объектах на территории города», – заявил заместитель главы администрации города Исмет Аблаев.

По словам Аблаева, на момент ЧП выделение матпомощи не было предусмотрено муниципальными документами. Поэтому чиновникам пришлось в краткие сроки вносить изменения в нормативные акты.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 2 марта в доме № 81на улице Балаклавская. Поломка лифта привела к гибели женщины и ее 6-месячного ребенка. Лифт обслуживал МУП «Центральный ЖИЛСЕРВИС». По факту гибели женщины и младенца управление Следственного комитета по Крыму возбудило уголовное дело по статье ««Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Для выяснения причин произошедшего привлечены специалисты Ростехнадзора.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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