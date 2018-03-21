Теперь экономика: Украине очень хочется что-нибудь разорвать с Россией

Кабинет министров Украины намерен прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Напомним, ранее на Украине сообщили, что собираются разорвать с РФ дипломатические отношения, однако спустя время заявили: «Время не пришло».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа экономического сотрудничества предусматривает углубление режима свободной торговли и защиты инвестиций, а также обеспечение свободного режима передвижения граждан «Незалежной» и РФ. Кабмин намерен рассмотреть данный вопрос уже в ближайшее время. Докладчиком будет выступать первый вице-премьер Степан Кубив. Вместо российско-украинской программы в Кабмине собираются создать рабочую группу, которая займется налаживанием сотрудничества с иностранными инвесторами. Также в Киеве планируют открыть госучреждение «Офис по привлечению и поддержке инвестиций».

Отметим, что ассоциация с ЕС и поспешное введение зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом лишили Украину рынка СНГ, но не принесли никаких дивидендов на западном направлении. При этом рынок «Незалежной» завален европейской продукцией, с которой не в состоянии конкурировать местные производители.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.03.18

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