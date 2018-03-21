В Крыму в ДТП попали два пассажирских автобуса

В среду в крымской столице на проспекте Победы в районе автотранспортного техникума произошло ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля ВАЗ 2103.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», водитель «Жигулей» врезался в автобус и буквально вытолкнул его на обочину.

«Лобовое. «Жигули», дабы не догнать Аveo в зад, ушли на встречную полосу, где столкнулись с маршруткой. Пострадала пожилая дама, ехавшая в «Жигулях», ее вырезали из авто», – рассказывают очевидцы, добавляя, что на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, полиции и «скорая».

В результате аварии на Бородинском кольце и соседних улицах образовались пробки.

Еще одно ДТП зафиксировано на трассе Керчь – Феодосия. Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом. О пострадавших не сообщается.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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