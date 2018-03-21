В Крыму накрыли крупную подпольную нарколабораторию

В пригороде Симферополя полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «цех», в котором проводились химические опыты по синтезированию амфтемина, располагался в частном домовладении. Когда полицейские нагрянули в гости к «химику», 38-летний подозреваемый облил стол, оборудование и материалы для изготовления наркотиков горючим веществом и поджег. Огонь перекинулся на стоящие на полу канистры со спиртосодержащей жидкостью и другими реагентами, а также на одежду злоумышленника и женщины, которая находилась в помещении. Полицейские с помощью троса сорвали решетки с окна домовладения и проникли внутрь. Им удалось локализовать пожар, а также спасти людей.

В ходе обыска в лаборатории были изъяты остатки химических реактивов в виде порошков, кислот и щелочей, специальное химическое оборудование и материалы, необходимые для производства наркотиков. Кроме того сотрудники полиции нашли записи с алгоритмом проведения химических экспериментов.

В отношении задержанного возбуждено несколько уголовных дел по статьям «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей в крупном размере», а также «Применение насилия в отношении представителя власти». Злоумышленник находится под стражей, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 21.03.18

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